    Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026

    Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на прошедшем в польской столице Варшаве международного турнира European Open 2026.

    Как сообщает Report, в весовой категории +100 кг Джамал Фейзиев завоевал серебряную медаль, а Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории до 100 кг, - бронзовую.

    Накануне Тофиг Мамедов (66 кг) занял третье место.

    Отметим, что Judo European Open 2026 - это серия престижных международных турниров по дзюдо, проводимых Европейским союзом дзюдо (EJU). Эти соревнования являются частью мирового календаря, позволяя спортсменам набирать рейтинговые очки.

    серебряная медаль бронзовая медаль Сборная Азербайджана по дзюдо
    Avropa Açıq Turniri: Son yarış günündə Azərbaycanın daha iki cüdoçusu fəxri kürsüdə yer alıb
    КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадала

    Вloomberg: США не могут обновить программное обеспечение истребителей F-35

    В ЦАХАЛ заявили, что атаковали за день более 200 объектов в Иране

    Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая взяла бронзу Премьер-лиги Karate1

    В Казахстане назвали результаты экзитполов на референдуме по новой конституции

    Постпред США допустил проведение наземной операции в Иране

    Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

    В Губе 44-летняя женщина скончалась, отравившись угарным газом

