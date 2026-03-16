Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на прошедшем в польской столице Варшаве международного турнира European Open 2026.

Как сообщает Report, в весовой категории +100 кг Джамал Фейзиев завоевал серебряную медаль, а Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории до 100 кг, - бронзовую.

Накануне Тофиг Мамедов (66 кг) занял третье место.

Отметим, что Judo European Open 2026 - это серия престижных международных турниров по дзюдо, проводимых Европейским союзом дзюдо (EJU). Эти соревнования являются частью мирового календаря, позволяя спортсменам набирать рейтинговые очки.