Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026
- 16 марта, 2026
- 00:03
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на прошедшем в польской столице Варшаве международного турнира European Open 2026.
Как сообщает Report, в весовой категории +100 кг Джамал Фейзиев завоевал серебряную медаль, а Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории до 100 кг, - бронзовую.
Накануне Тофиг Мамедов (66 кг) занял третье место.
Отметим, что Judo European Open 2026 - это серия престижных международных турниров по дзюдо, проводимых Европейским союзом дзюдо (EJU). Эти соревнования являются частью мирового календаря, позволяя спортсменам набирать рейтинговые очки.
00:52
КСИР: Значительная часть ракетных складов Ирана не пострадалаВ регионе
00:39
Вloomberg: США не могут обновить программное обеспечение истребителей F-35Другие страны
00:17
В ЦАХАЛ заявили, что атаковали за день более 200 объектов в ИранеДругие страны
00:03
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026Индивидуальные
23:53
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая взяла бронзу Премьер-лиги Karate1Индивидуальные
23:42
В Казахстане назвали результаты экзитполов на референдуме по новой конституцииВ регионе
23:22
Постпред США допустил проведение наземной операции в ИранеДругие страны
23:08
Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
23:02