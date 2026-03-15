"Тоттенхэм" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"
Футбол
- 15 марта, 2026
- 22:33
"Тоттенхэм Хотспур" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Как сообщает Report, встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 1:1.
На 18-й минуте встречи полузащитник хозяев Доминик Собослаи со штрафного забил первый гол в матче. На 90-й минуте форвард гостей Ришарлисон сравнял счет и помог своей команде уйти от поражения.
Отметим, что "Тоттенхэм" до этой встречи проиграл шесть матчей подряд.
После этой игры "Ливерпуль" с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Тоттенхэм Хотспур" с 30 очками находится на 16-м месте.
