В Губе 44-летняя женщина скончалась, отравившись угарным газом
- 15 марта, 2026
- 23:02
В селе Худжбала Губинского района 44-летняя Айтен Бахышова скончалась из-за отравления угарным газом.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в доме по месту жительства женщины.
А. Бахышова работала учительницей в местной школе, была матерью четверых детей.
По факту начато расследование.
