В Губе 44-летняя женщина скончалась, отравившись угарным газом

В селе Худжбала Губинского района 44-летняя Айтен Бахышова скончалась из-за отравления угарным газом.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел в доме по месту жительства женщины.

А. Бахышова работала учительницей в местной школе, была матерью четверых детей.

По факту начато расследование.