Qubada müəllim dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 15 mart, 2026
- 22:25
Quba rayonunda qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonunun Xucbala kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, həmin kəndin məktəbində müəllim işləyən 44 yaşlı Aytən Baxışova hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Onun 4 uşaq anası olduğu bildirilir.
Faktla bağla araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:16
Ağ Ev İrana qarşı əməliyyatın əlavə maliyyələşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
22:06
Çexiya və ABŞ illik 1,4 milyard kubmetr qazın rezervi barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
22:00
Foto
Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
21:59
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilibKomanda
21:34
BAE ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon bareldən çox neft çıxaracaqEnergetika
21:17
İran Təl-Əvivə hücum zamanı yeni ballistik raketlərdən istifadə edibRegion
21:12
Foto
Azərbaycanın bir diplomatı və üç Çin vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
20:59