В Казахстане назвали результаты экзитполов на референдуме по новой конституции
В регионе
- 15 марта, 2026
- 23:42
В Казахстане обнародовали первые результаты экзитполов, проведенных на референдуме по новой конституции страны.
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на агентство Kazinform, опрос, проведенный Институтом евразийской интеграции показал, что главный закон страны в новой редакции поддержали 86,7% граждан.
Явка при этом составила 75,3%. В исследовании на 200 избирательных участках по всей стране приняли участие 30 тыс. человек.
По итогам экзитпола Института комплексных социальных исследований - Астана "Социс-А", которые приводит Kazinform, 87,4% опрошенных граждан высказались "за" новую конституцию. Согласно сведениям, активность на избирательных участках составила 73,8%.
