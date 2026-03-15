Qazaxıstanda keçirilən referenduma dair "exit-poll" nəticələri açıqlanıb
- 15 mart, 2026
- 23:51
Qazaxıstanda keçirilən yeni konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı keçirilən referenduma dair ilkin "exit-poll" nəticələri açıqlanıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosu "Kazinform" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Avrasiya İnteqrasiya İnstitutu tərəfindən keçirilən sorğu ölkənin əsas qanununun yeni redaksiyasını vətəndaşların 86,7 %-nin dəstəklədiyini göstərib.
Seçicilərin fəallığı (iştirak faizi) 75,3 % təşkil edib. Ölkə üzrə 200 seçki məntəqəsində aparılan araşdırmada 30 min nəfər iştirak edib.
Astana Kompleks Sosial Araşdırmalar İnstitutunun ("Sotsis-A") "Kazinform" tərəfindən təqdim olunan "exit-poll" nəticələrinə görə, sorğuda iştirak edən vətəndaşların 87,4 %-i yeni konstitusiyanın lehinə səs verib. Məlumata görə, seçki məntəqələrində aktivlik 73,8% təşkil edib.