İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Qazaxıstanda keçirilən referenduma dair "exit-poll" nəticələri açıqlanıb

    Region
    • 15 mart, 2026
    • 23:51
    Qazaxıstanda keçirilən referenduma dair exit-poll nəticələri açıqlanıb

    Qazaxıstanda keçirilən yeni konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı keçirilən referenduma dair ilkin "exit-poll" nəticələri açıqlanıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu "Kazinform" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Avrasiya İnteqrasiya İnstitutu tərəfindən keçirilən sorğu ölkənin əsas qanununun yeni redaksiyasını vətəndaşların 86,7 %-nin dəstəklədiyini göstərib.

    Seçicilərin fəallığı (iştirak faizi) 75,3 % təşkil edib. Ölkə üzrə 200 seçki məntəqəsində aparılan araşdırmada 30 min nəfər iştirak edib.

    Astana Kompleks Sosial Araşdırmalar İnstitutunun ("Sotsis-A") "Kazinform" tərəfindən təqdim olunan "exit-poll" nəticələrinə görə, sorğuda iştirak edən vətəndaşların 87,4 %-i yeni konstitusiyanın lehinə səs verib. Məlumata görə, seçki məntəqələrində aktivlik 73,8% təşkil edib.

    В Казахстане назвали результаты экзитполов на референдуме по новой конституции

    Son xəbərlər

    00:00

    ABŞ-nin daimi nümayəndəsi İranda quru əməliyyatının keçirilməsini mümkün hesab edib

    Digər ölkələr
