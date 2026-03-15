Постпред США допустил проведение наземной операции в Иране

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц допустил вероятность проведения Пентагоном ограниченной наземной операции в случае возникновения такой необходимости.

Как передает Report, об этом представитель американской администрации заявил в беседе с телеканалом Fox News

"Если президенту [США Дональду Трампу] потребуется задействовать целенаправленный, ограниченный сценарий, то у меня нет сомнений, что Пентагон будет в состоянии обеспечить ему [такую возможность]", - подчеркнул Уолтц.

При этом американский постпред дал понять, что возможные военные действия Соединенных Штатов в отношении Ирана не превратятся в полномасштабное вторжение, подобное тому, что произошло в Ираке в 2003 году.

"У меня есть уверенность в том, что это не станет повторением Ирака 2003 года. Не будет сотен тысяч военнослужащих, оккупирующих городские кварталы, и уж точно подобного не произойдет в Тегеране", - заявил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.