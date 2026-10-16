В Германии 35 школьников спаслись из горящего автобуса
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 15:56
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В городе Хиршайд в Баварии (Германия) сгорел школьный автобус, перевозивший учеников.
Как передает Report, об этом пишет издание Bild.
Во время инцидента в салоне автобуса находились 35 детей. Школьники почувствовали запах гари и сообщили об этом водителю. Он своевременно отреагировал на ситуацию и помог школьникам покинуть транспортное средство.
Вскоре после этого автобус загорелся. К моменту прибытия пожарных он был полностью охвачен огнем. Спасатели позволили огню догореть в контролируемых условиях. Предварительно ущерб от инцидента оценивается в 20 тыс. евро.
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