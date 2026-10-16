В Германии 35 школьников спаслись из горящего автобуса

В городе Хиршайд в Баварии (Германия) сгорел школьный автобус, перевозивший учеников.

Как передает Report, об этом пишет издание Bild.

Во время инцидента в салоне автобуса находились 35 детей. Школьники почувствовали запах гари и сообщили об этом водителю. Он своевременно отреагировал на ситуацию и помог школьникам покинуть транспортное средство.

Вскоре после этого автобус загорелся. К моменту прибытия пожарных он был полностью охвачен огнем. Спасатели позволили огню догореть в контролируемых условиях. Предварительно ущерб от инцидента оценивается в 20 тыс. евро.