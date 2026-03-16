    В ЦАХАЛ заявили, что атаковали за день более 200 объектов в Иране

    ВВС Израиля атаковали в течение дня еще более 200 различных объектов на западе и в центральной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно ее заявлению, основными целями являлись ракетные установки и системы ПВО.

    Ударам также подверглись командные центры, оружейные склады и производственные мощности, уточнили военные.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    İsrail ordusu bir gündə İranda 200-dən çox obyektə hücum etdiyini açıqlayıb
    Ты - Король

