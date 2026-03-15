Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в Сербии
Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в решающем поединке он одолел борца из Грузии Торнике Микеладзе - 3:2.
Таким образом, Э. Алиев добавил в копилку азербайджанской сборной третье золото.
Ранее титул чемпиона Европы завоевали Али Цокаев (92 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).
