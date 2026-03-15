Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в Сербии

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в решающем поединке он одолел борца из Грузии Торнике Микеладзе - 3:2.

Таким образом, Э. Алиев добавил в копилку азербайджанской сборной третье золото.

Ранее титул чемпиона Европы завоевали Али Цокаев (92 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).