Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в Сербии

    Индивидуальные
    • 15 марта, 2026
    • 22:47
    Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в Сербии

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, в решающем поединке он одолел борца из Грузии Торнике Микеладзе - 3:2.

    Таким образом, Э. Алиев добавил в копилку азербайджанской сборной третье золото.

    Ранее титул чемпиона Европы завоевали Али Цокаев (92 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

    Чемпионат Европы по борьбе U-23 Греко-римская борьба
    Фото
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionu olub
    Ты - Король

    Последние новости

    23:22

    Другие страны
    23:08

    Внешняя политика
    23:02

    Происшествия
    22:47
    Фото

    Индивидуальные
    22:33

    Футбол
    22:22

    В регионе
    22:12
    Фото

    Индивидуальные
    21:58

    Другие страны
    21:41

    Другие страны
    Лента новостей