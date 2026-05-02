Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Танкер-газовоз MT Sarv Shakti под флагом Маршалловых островов с индийским грузом на борту благополучно пересек Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на источники.

    "MT Sarv Shakti, перевозящее 46 313 тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), с 20 членами экипажа на борту, включая 18 граждан Индии, пересекло Ормузский пролив 2 мая и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая", - говорится в сообщении.

    За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

    Ранее Bloomberg сообщал, что крупнейший LPG-танкер Sarv Shakti пытается пересечь Ормузский пролив. Покупателем груза в документах указана государственная компания Indian Oil Corp.

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

