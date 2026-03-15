Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionu olub
Fərdi
- 15 mart, 2026
- 22:37
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmin Əliyev (82 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatının qalibi olub.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, o, finalda gürcüstanlı rəqibi Tornike Mikeladzeni 3:2 hesabı ilə üstələyib.
Bununla da turnirdə Azərbaycanın Avropa çempionlarının sayı 3-ə çatıb.
Daha əvvəl Ali Tsokayevlə (92 kq) Günay Qurbanova (59 kq) Avropa çempionu adını qazanıblar.
Son xəbərlər
22:37
Foto
Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionu olubFərdi
22:16