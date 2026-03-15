    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionu olub

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionu olub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmin Əliyev (82 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatının qalibi olub.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, o, finalda gürcüstanlı rəqibi Tornike Mikeladzeni 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Bununla da turnirdə Azərbaycanın Avropa çempionlarının sayı 3-ə çatıb.

    Daha əvvəl Ali Tsokayevlə (92 kq) Günay Qurbanova (59 kq) Avropa çempionu adını qazanıblar.

    Elmin Əliyev Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatı Ali Tsokayev Günay Qurbanova
    Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в Сербии

