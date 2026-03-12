İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 12 mart, 2026
    • 20:18
    Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova (62 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, R.Məmmədova yarımfinalda fransalı İris Matilda Tibunu məğlub edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Gültəkin Şirinova və Günay Qurbanova da finala vəsiqəni təmin etmişdi.

