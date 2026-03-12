Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии
- 12 марта, 2026
- 22:03
Азербайджанская женщина-борец Гюльтекин Ширинова (55 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, Г. Ширинова уступила в финале венгерке Герте Терек со счетом 0:11.
Чемпионат Европы завершится 15 марта.
Ранее наша женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата Европы, одолев француженку Ирис Матильду Тибу.
