Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии

Азербайджанская женщина-борец Гюльтекин Ширинова (55 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, Г. Ширинова уступила в финале венгерке Герте Терек со счетом 0:11.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Ранее наша женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата Европы, одолев француженку Ирис Матильду Тибу.