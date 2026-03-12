Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии

    • 12 марта, 2026
    • 22:03
    Гюльтекин Ширинова взяла серебро ЧЕ по борьбе в Сербии

    Азербайджанская женщина-борец Гюльтекин Ширинова (55 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, Г. Ширинова уступила в финале венгерке Герте Терек со счетом 0:11.

    Чемпионат Европы завершится 15 марта.

    Ранее наша женщина-борец Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата Европы, одолев француженку Ирис Матильду Тибу.

    азербайджанская спортсменка серебряная медаль чемпионат Европы Сербия
