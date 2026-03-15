Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая взяла бронзу Премьер-лиги Karate1
- 15 марта, 2026
- 23:53
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая заняла третье место на турнире Премьер-лиги Karate1 в Италии.
Об этом Report сообщили в Федерации карате Азербайджана.
В поединке за бронзовую медаль И. Зарецкая со счетом 2:0 одержала победу над немкой Ханной Ридель.
23:53
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая взяла бронзу Премьер-лиги Karate1Индивидуальные
23:42
В Казахстане назвали результаты экзитполов на референдуме по новой конституцииВ регионе
23:22
Постпред США допустил проведение наземной операции в ИранеДругие страны
23:08
Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
23:02
В Губе 44-летняя женщина скончалась, отравившись угарным газомПроисшествия
22:47
Фото
Азербайджанский борец Эльмин Алиев стал чемпионом Европы в СербииИндивидуальные
22:33
"Тоттенхэм" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"Футбол
22:22
Арагчи назвал виновных в эскалации на Ближнем ВостокеВ регионе
22:12
Фото