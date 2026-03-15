Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая взяла бронзу Премьер-лиги Karate1

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая заняла третье место на турнире Премьер-лиги Karate1 в Италии.

Об этом Report сообщили в Федерации карате Азербайджана.

В поединке за бронзовую медаль И. Зарецкая со счетом 2:0 одержала победу над немкой Ханной Ридель.