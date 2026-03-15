İrina Zaretska Premyer Liqada üçüncü olub
Fərdi
- 15 mart, 2026
- 23:31
Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska İtaliyada keçirilən Karate1 Premyer Liqada üçüncü olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.
İ. Zaretska bürünc medal uğrunda görüşdə Almaniya təmsilçisi Hannah Riedel üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
