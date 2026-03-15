Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
- 15 марта, 2026
- 23:08
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Сотороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе и отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.
В этом контексте была подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопустимость нанесения ударов по соседним странам.
В ходе телефонного разговора также обсуждены и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, перспективы его развития.
Наряду с этим министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.