Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сотороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе и отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

В этом контексте была подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопустимость нанесения ударов по соседним странам.

В ходе телефонного разговора также обсуждены и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, перспективы его развития.

Наряду с этим министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.