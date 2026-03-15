    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

    Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    Сотороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе и отмечена важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

    В этом контексте была подчеркнута необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопустимость нанесения ударов по соседним странам.

    В ходе телефонного разговора также обсуждены и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, перспективы его развития.

    Наряду с этим министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    телефонный разговор Джейхун Байрамов Фейсал бин Фархан Аль Сауд главы МИД
    Ceyhun Bayramov səudiyyəli həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
    Ты - Король

    23:08

    Глава МИД Азербайджана обсудил с саудовским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

