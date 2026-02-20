Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb
Milli Məclis
- 20 fevral, 2026
- 11:02
Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində "Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi daxil olmaqla, ümumilikdə 10 məsələ var.
İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
Son xəbərlər
12:09
33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilibDaxili siyasət
12:01
Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏYDaxili siyasət
12:00
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcəkKomanda
11:58
Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməzDaxili siyasət
11:53
Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıbEnergetika
11:51
Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
11:51
PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyibFutbol
11:50
İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏYXarici siyasət
11:50