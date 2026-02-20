İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

    Milli Məclis
    • 20 fevral, 2026
    • 11:02
    Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində "Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi daxil olmaqla, ümumilikdə 10 məsələ var.

    İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Milli Məclis Plenar iclas yaz sessiyası
    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

