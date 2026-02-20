İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:52
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    İlk mərhələdə Xocavənd şəhərinə 50 ailə (194 nəfər), Xocavənd kəndinə isə 20 ailə (94 nəfər) köçürülüb.

    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Foto
    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    13:24

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni üzvü: "Çalışacağam bilik və təcrübəm yararlı olsun"

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Ramin Məmmədov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə dini əməkdaşlığı müzakirə edib

    Din
    13:12
    Foto

    Ağdamda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:12

    IMF 2026-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun artım tempinin sabitləşəcəyini gözləyir

    Maliyyə
    13:07

    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:05

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    13:02

    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti