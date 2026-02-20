Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 12:52
Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
İlk mərhələdə Xocavənd şəhərinə 50 ailə (194 nəfər), Xocavənd kəndinə isə 20 ailə (94 nəfər) köçürülüb.
