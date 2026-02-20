Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:14
    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

    Первая группа переселенцев отправилась в город Ходжавенд и село Ходжавенд.

    Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На начальном этапе в город Ходжавенд переселяются 50 семей (194 человека), а в село Ходжавенд - 20 семей (94 человека).

    город Ходжавенд Великое возвращение переселенцы
    Фото
    Xocavənd şəhəri və Xocavənd kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb
    В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

