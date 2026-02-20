В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев

Первая группа переселенцев отправилась в город Ходжавенд и село Ходжавенд.

Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На начальном этапе в город Ходжавенд переселяются 50 семей (194 человека), а в село Ходжавенд - 20 семей (94 человека).