В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцев
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 13:14
Первая группа переселенцев отправилась в город Ходжавенд и село Ходжавенд.
Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На начальном этапе в город Ходжавенд переселяются 50 семей (194 человека), а в село Ходжавенд - 20 семей (94 человека).
