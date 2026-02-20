İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kommersiya Kollegiyasının sədri: Süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:55
    Kommersiya Kollegiyasının sədri: Süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər

    Məhkəmə sistemində süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin Kommersiya Kollegiyasının sədri Kəmalə Abıyeva Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda deyib.

    O qeyd edib ki, qərarların verilməsində süni intellekt məsuliyyət daşımır:

    "Süni intellekt texniki işlər üçün daha yararlı ola bilər. Süni intellektdən istifadə edən ölkələrin əksəriyyətində hələlik elə bir konkret nümunə yoxdur ki, süni intellekt məhkəməni tam əvəz etsin və məhkəmə qərarları birbaşa süni intellekt tərəfindən qəbul edilsin. Belə hal baş versə, bu, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması ilə nəticələnə bilər".

    K.Abıyeva əlavə edib ki, süni intellekt tərəfindən müstəqil şəkildə qərar verilməsi müəyyən risklər yaradır:

    "Bu cür proseslərdə subyektivlik, qərəzlilik və ya alqoritmik səhvlər baş verə bilər. Məsələn, mübahisəsiz icraat işlərində və ya sadələşdirilmiş, kiçik iddialarda süni intellekt alətlərinin tətbiqi müəyyən müsbət nəticələr verə və məhkəmənin iş yükünü azalda bilər.

    Lakin ümumilikdə ciddi hüquqi nəticələr doğuran qərarların insan hakim tərəfindən qəbul edilməsi daha məqsədəuyğundur. Çünki bu qərarlar, nəticə etibarilə alqoritmlərin təqdim etdiyi nəticələrə əsaslanır və burada ciddi risklər mövcud ola bilər".

    Председатель Коммерческой коллегии: Принимаемые ИИ решения могут создавать риски

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    13:24

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni üzvü: "Çalışacağam bilik və təcrübəm yararlı olsun"

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Ramin Məmmədov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə dini əməkdaşlığı müzakirə edib

    Din
    13:12
    Foto

    Ağdamda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:12

    IMF 2026-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun artım tempinin sabitləşəcəyini gözləyir

    Maliyyə
    13:07

    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:05

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    13:02

    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti