Kommersiya Kollegiyasının sədri: Süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər
- 20 fevral, 2026
- 12:55
Məhkəmə sistemində süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin Kommersiya Kollegiyasının sədri Kəmalə Abıyeva Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda deyib.
O qeyd edib ki, qərarların verilməsində süni intellekt məsuliyyət daşımır:
"Süni intellekt texniki işlər üçün daha yararlı ola bilər. Süni intellektdən istifadə edən ölkələrin əksəriyyətində hələlik elə bir konkret nümunə yoxdur ki, süni intellekt məhkəməni tam əvəz etsin və məhkəmə qərarları birbaşa süni intellekt tərəfindən qəbul edilsin. Belə hal baş versə, bu, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması ilə nəticələnə bilər".
K.Abıyeva əlavə edib ki, süni intellekt tərəfindən müstəqil şəkildə qərar verilməsi müəyyən risklər yaradır:
"Bu cür proseslərdə subyektivlik, qərəzlilik və ya alqoritmik səhvlər baş verə bilər. Məsələn, mübahisəsiz icraat işlərində və ya sadələşdirilmiş, kiçik iddialarda süni intellekt alətlərinin tətbiqi müəyyən müsbət nəticələr verə və məhkəmənin iş yükünü azalda bilər.
Lakin ümumilikdə ciddi hüquqi nəticələr doğuran qərarların insan hakim tərəfindən qəbul edilməsi daha məqsədəuyğundur. Çünki bu qərarlar, nəticə etibarilə alqoritmlərin təqdim etdiyi nəticələrə əsaslanır və burada ciddi risklər mövcud ola bilər".