Председатель Коммерческой коллегии: Принимаемые ИИ решения могут создавать риски

Решения, которые может принимать искусственный интеллект в судебной системе, могут создавать риски.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Коммерческой коллегии Верховного суда Кямала Абыева на II Форуме судей Азербайджана.

Она добавила, что искусственный интеллект не несет ответственности за принятие решений.

"Искусственный интеллект может быть более полезен для технических работ. В большинстве стран, использующих ИИ, пока нет конкретного примера того, чтобы искусственный интеллект полностью заменил суд и судебные решения принимались непосредственно искусственным интеллектом. Если такое произойдет, это может привести к нарушению права на справедливое судебное разбирательство", - сказала она.

Абыева подчеркнула, что самостоятельное принятие решений ИИ создает определенные риски.

"В таких процессах могут возникать субъективность, предвзятость или алгоритмические ошибки. Например, применение инструментов ИИ в бесспорных исполнительных производствах или упрощенных мелких исках может дать определенные положительные результаты и снизить нагрузку на суды.

Однако в целом решения, влекущие серьезные правовые последствия, целесообразнее принимать судье. Поскольку эти решения в конечном счете основываются на результатах, представленных алгоритмами, и здесь могут существовать серьезные риски", - отметила она.