Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Председатель Коммерческой коллегии: Принимаемые ИИ решения могут создавать риски

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:33
    Председатель Коммерческой коллегии: Принимаемые ИИ решения могут создавать риски

    Решения, которые может принимать искусственный интеллект в судебной системе, могут создавать риски.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Коммерческой коллегии Верховного суда Кямала Абыева на II Форуме судей Азербайджана.

    Она добавила, что искусственный интеллект не несет ответственности за принятие решений.

    "Искусственный интеллект может быть более полезен для технических работ. В большинстве стран, использующих ИИ, пока нет конкретного примера того, чтобы искусственный интеллект полностью заменил суд и судебные решения принимались непосредственно искусственным интеллектом. Если такое произойдет, это может привести к нарушению права на справедливое судебное разбирательство", - сказала она.

    Абыева подчеркнула, что самостоятельное принятие решений ИИ создает определенные риски.

    "В таких процессах могут возникать субъективность, предвзятость или алгоритмические ошибки. Например, применение инструментов ИИ в бесспорных исполнительных производствах или упрощенных мелких исках может дать определенные положительные результаты и снизить нагрузку на суды.

    Однако в целом решения, влекущие серьезные правовые последствия, целесообразнее принимать судье. Поскольку эти решения в конечном счете основываются на результатах, представленных алгоритмами, и здесь могут существовать серьезные риски", - отметила она.

    Кямала Абыева II Форум судей Азербайджана ИИ в судебной системе
    Kommersiya Kollegiyasının sədri: Süni intellektin verə biləcəyi qərarlar risklər yarada bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    14:01

    Милли Меджлис принял в первом чтении изменения по службе СДВС для женщин

    Милли Меджлис
    14:00

    ММ одобрил в I чтении штрафы за использование, импорт, экспорт, производство и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    13:54

    Fitch Solutions: НПЗ STAR начал диверсифицировать источники закупки нефти

    Энергетика
    13:53

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраля

    Милли Меджлис
    13:52

    Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в Женеве

    В регионе
    13:47

    Названы расходы на обучение английскому языку судей в Азербайджане

    Внутренняя политика
    13:44

    Британская полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца Эндрю

    Другие страны
    13:39

    Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в Грузию

    Энергетика
    13:37

    Fitch Solutions: США активизируют сотрудничество с Азербайджаном и Арменией в 2026 году в полном объеме

    Бизнес
    Лента новостей