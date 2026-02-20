İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan boksçuları beynəlxalq "Stranca" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 20 fevral, 2026
    • 12:50
    Azərbaycan boksçuları beynəlxalq Stranca turnirində iştirak edəcəklər

    Azərbaycan boksçuları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçiriləcək beynəlxalq "Stranca" turnirində iştirak edəcəklər.

    "Report" Boks Fedrasiyasına istinadən xəbər verir ki, fevralın 23-də başlayacaq və 8 gün davam edəcək yarışa 12 idmançımız qatılacaq.

    Məşqçilər korpusu ilin ilk beynəlxalq sınağında Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Nicat Hüseynov, Zəlimxan Süleymanov, Zidan Hünbətov (hamısı 55 kq), Məhəmmədəli Aşırəliyev, Məhəmmədəli Qasımzadə, Tağı Nəsibov (hamısı 60 kq), Maqsud Xasmetov, Malik Həsənov, Zaur Qəhrəmanov (hamısı 65 kq), Murad Allahverdiyev (80 kq) və Səbuhi Əlizadəyə (+90 kq) şans verəcək.

    35 ölkədən 400-dək boksunun qatılacağı gözlənilən turnirdə ölkəmizi hakim kimi Qalib Əbiyev təmsil edəcək.

    Qeyd edək ki, yarışın püşkü fevralın 22-də atılacaq.

