Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 20 февраля, 2026
- 11:10
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено рассмотрение 10 вопросов, включая законопроект об утверждении "Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".
Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.
