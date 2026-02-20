Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено рассмотрение 10 вопросов, включая законопроект об утверждении "Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".

Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.