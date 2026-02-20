Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 20 февраля, 2026
    • 11:10
    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включено рассмотрение 10 вопросов, включая законопроект об утверждении "Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".

    Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова конвенция Совет Европы
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателей

    Финансы
    11:47

    Законодатели штата Флорида одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

    Это интересно
    11:41
    Фото

    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    Внутренняя политика
    11:37

    МВФ ожидает с 2026 года стабилизации темпов роста инвестиций в экономику Азербайджана

    Финансы
    11:31

    Комиссия парламента: Гибридные атаки против Азербайджана управляются из единого центра

    Внутренняя политика
    11:30

    Завершился визит Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

    Внешняя политика
    11:26

    Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%

    Туризм
    11:23
    Фото
    Видео

    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    Внутренняя политика
    11:19
    Фото

    ТюркПА согласовала Дорожную карту по статусу наблюдателя в ОБСЕ

    Внешняя политика
    Лента новостей