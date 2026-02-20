İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 11:00
    Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Moldovada təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda toplanış çərçivəsində Moldova yığması ilə iki yoxlama matçında gücünü sınayacaq.

    Bu gün startı verilən toplanış fevralın 22-dək Bakıda, 23-dən 28-dək isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda baş tutacaq.

    U-19 Kişineudakı hazırlıq dönəmində fevralın 25-də və 27-də Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılşacaq. Hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlanması planlaşdırılır.

    N. Ad / Soyad Klub
    1 Məhdi Həsənov Neftçi
    2 Rauf Əyyubov Sabah
    3 Həzrət Səmədov Sabah
    4 Murad Qurbanov Zirə
    5 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
    6 Tuncay Əhmədov Sabah
    7 Tunar Muradov Turan Tovuz
    8 Fərid Abdinov Stroqino (Rusiya)
    9 Nadir Nəsibli MOİK
    10 İlkin Həzizadə Sumqayıt
    11 Əli Qazibəyov Qarabağ
    12 Abdulaziz Cabbarlı Qarabağ
    13 İbrahim Babayev Barselona
    14 Nurlan Zeynallı Sumqayıt
    15 Vusal Kərimov Neftçi
    16 Əhliman Suleymanzadə Zirə
    17 Sabutay Haci Alboraya (İspaniya)
    18 İslam Həsənov Qrafiçar (Serbiya)
    19 Əli İbrahim Qarabağ
    20 Nicat Nərimanov Brommapoykarna (İsveç)
    21 Əhməd Vəliyev Qarabağ
    Azərbaycan millisi Moldova Təlim-məşq toplanışı Yoxlama oyunu

