Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 11:00
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Moldovada təlim-məşq toplanışı keçəcək.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda toplanış çərçivəsində Moldova yığması ilə iki yoxlama matçında gücünü sınayacaq.
Bu gün startı verilən toplanış fevralın 22-dək Bakıda, 23-dən 28-dək isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda baş tutacaq.
U-19 Kişineudakı hazırlıq dönəmində fevralın 25-də və 27-də Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılşacaq. Hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlanması planlaşdırılır.
|N.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Məhdi Həsənov
|Neftçi
|2
|Rauf Əyyubov
|Sabah
|3
|Həzrət Səmədov
|Sabah
|4
|Murad Qurbanov
|Zirə
|5
|Məhəmmədəli Məmmədov
|Turan Tovuz
|6
|Tuncay Əhmədov
|Sabah
|7
|Tunar Muradov
|Turan Tovuz
|8
|Fərid Abdinov
|Stroqino (Rusiya)
|9
|Nadir Nəsibli
|MOİK
|10
|İlkin Həzizadə
|Sumqayıt
|11
|Əli Qazibəyov
|Qarabağ
|12
|Abdulaziz Cabbarlı
|Qarabağ
|13
|İbrahim Babayev
|Barselona
|14
|Nurlan Zeynallı
|Sumqayıt
|15
|Vusal Kərimov
|Neftçi
|16
|Əhliman Suleymanzadə
|Zirə
|17
|Sabutay Haci
|Alboraya (İspaniya)
|18
|İslam Həsənov
|Qrafiçar (Serbiya)
|19
|Əli İbrahim
|Qarabağ
|20
|Nicat Nərimanov
|Brommapoykarna (İsveç)
|21
|Əhməd Vəliyev
|Qarabağ
