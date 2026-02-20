Ermənistan DİN Armavir vilayətində 20 ünvanda axtarış aparır
- 20 fevral, 2026
- 11:17
Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları Armavir vilayətində təxminən 20 ünvanda axtarış aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri quruma istinadən məlumat yayıb.
Bununla belə, DİN-dən konkret yaşayış məntəqələrini və ya şəhərləri, həmçinin axtarışların nə ilə bağlı olduğu açıqlanmayıb.
