    Ermənistan DİN Armavir vilayətində 20 ünvanda axtarış aparır

    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 11:17
    Ermənistan DİN Armavir vilayətində 20 ünvanda axtarış aparır

    Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları Armavir vilayətində təxminən 20 ünvanda axtarış aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri quruma istinadən məlumat yayıb.

    Bununla belə, DİN-dən konkret yaşayış məntəqələrini və ya şəhərləri, həmçinin axtarışların nə ilə bağlı olduğu açıqlanmayıb.

    МВД Армении проводит обыски по 20 адресам в Армавирской области

