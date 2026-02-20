МВД Армении проводит обыски по 20 адресам в Армавирской области

Сотрудники МВД Армении проводят обыски примерно по 20 адресам в Армавирской области.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ведомство.

При этом в МВД не назвали конкретных населенных пунктов или городов, а также с чем связаны обыски.