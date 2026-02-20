İspaniyalı xizəkçi olimpiadada 54 ildən sonra ilkə imza atıb
Fərdi
- 20 fevral, 2026
- 11:12
İspaniyalı xizəkçi Oriol Kardona Kol XXV Qış Olimpiya Oyunlarının qalibi olmaqla ilkə imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, o, 1972-ci ildən bəri Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan ilk ispan idmançı olub.
O, bu uğura fevralın 19-da keçirilən sprint yarışında nail olub.
Sonuncu dəfə bu nailiyyəti dağ xizəkçisi Fransisko Fernandes Oçoa 54 il əvvəl slalom yarışında qazanmışdı.
