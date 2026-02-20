İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İspaniyalı xizəkçi olimpiadada 54 ildən sonra ilkə imza atıb

    Fərdi
    • 20 fevral, 2026
    • 11:12
    İspaniyalı xizəkçi olimpiadada 54 ildən sonra ilkə imza atıb

    İspaniyalı xizəkçi Oriol Kardona Kol XXV Qış Olimpiya Oyunlarının qalibi olmaqla ilkə imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, 1972-ci ildən bəri Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan ilk ispan idmançı olub.

    O, bu uğura fevralın 19-da keçirilən sprint yarışında nail olub.

    Sonuncu dəfə bu nailiyyəti dağ xizəkçisi Fransisko Fernandes Oçoa 54 il əvvəl slalom yarışında qazanmışdı.

