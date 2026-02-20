Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
- 20 fevral, 2026
- 11:13
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Mehriban Qarayeva dəfn edilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Sumqayıt şəhərinin rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Mehriban Arif qızı Qarayeva 1970-ci ilin martın 27-də Sumqayıt şəhərində anadan olub.
1992-ci il iyulun 9-da Ağdərə rayonunun Sərxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
