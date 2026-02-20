İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 11:13
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Mehriban Qarayeva dəfn edilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Mehriban Qarayeva ilə vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Sumqayıt şəhərinin rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Mehriban Arif qızı Qarayeva 1970-ci ilin martın 27-də Sumqayıt şəhərində anadan olub.

    1992-ci il iyulun 9-da Ağdərə rayonunun Sərxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    Mehriban Qarayeva Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.

    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB
    Sumqayıtda I Qarabağ müharibəsinin xanım şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Birinci Qarabağ müharibəsi Sumqayıt hadisəsi Şəhid dəfni Şəhid Mehriban Qarayeva
    Foto
    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    Son xəbərlər

    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:50

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:48

    Azər Badamov: İlham Əliyevin qaldığı hotelə soxulmağa cəhd edən bir qrup vətən xaininə azərbaycanlı da demək olmaz

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti