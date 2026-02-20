Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:41
    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    В Сумгайыте состоялась церемония прощания с шехидом Мехрибан Гараевой, считавшейся пропавшей без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    После церемонии прощания М.Гараева была похоронена на Аллее шехидов в Сумгайыте.

    Отметим, что Мехрибан Ариф гызы Гараева родилась 27 марта 1970 года в городе Сумгайыте. 9 июля 1992 года она пропала без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

    Лента новостей