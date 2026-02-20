В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 11:41
В Сумгайыте состоялась церемония прощания с шехидом Мехрибан Гараевой, считавшейся пропавшей без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
После церемонии прощания М.Гараева была похоронена на Аллее шехидов в Сумгайыте.
Отметим, что Мехрибан Ариф гызы Гараева родилась 27 марта 1970 года в городе Сумгайыте. 9 июля 1992 года она пропала без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
Последние новости
11:51
Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателейФинансы
11:47
Законодатели штата Флорида одобрили переименование аэропорта в честь ТрампаЭто интересно
11:41
Фото
В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан ГараеваВнутренняя политика
11:37
МВФ ожидает с 2026 года стабилизации темпов роста инвестиций в экономику АзербайджанаФинансы
11:31
Комиссия парламента: Гибридные атаки против Азербайджана управляются из единого центраВнутренняя политика
11:30
Завершился визит Ильхама Алиева в Соединенные Штаты АмерикиВнешняя политика
11:26
Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%Туризм
11:23
Фото
Видео
В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг ГусейновВнутренняя политика
11:19
Фото