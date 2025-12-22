İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə bağlı paylaşım edib
- 22 dekabr, 2025
- 15:08
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir.
2026-cı il - “Şəhərsalma və Memarlıq İli”https://t.co/2lqC5bajpm pic.twitter.com/KoC5Rrj6u9— İlham Əliyev (@azpresident) December 22, 2025
