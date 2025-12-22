İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:08
    İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda Şəhərsalma və Memarlıq İli elan olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə əlaqədar sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir.

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением "Года Градостроительства и Архитектуры"
    President Ilham Aliyev makes post on Year of Urban Planning and Architecture

