    Maliyyə
    • 22 dekabr, 2025
    • 18:39
    Naxçıvan Ali Məclisinin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Yeddinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci iclasının gündəliyi və tarixi açıqlanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, səkkizinci iclas dekabrın 24-də keçiriləcək.

    İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil edilib:

    1. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2026-cı il büdcəsi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanun layihəsi (üçüncü oxunuş),

    2. "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatının statusu haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanun layihəsi (üçüncü oxunuş),

    3. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanun layihəsi (ikinci oxunuş),

    4. "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il üçün xərclər smetası haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Qərarının layihəsi".

