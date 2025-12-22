Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением "Года Градостроительства и Архитектуры"
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 15:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в связи с объявлением 2026 года "Годом Градостроительства и Архитектуры" в Азербайджане.
Report представляет данную публикацию:
2026-cı il - “Şəhərsalma və Memarlıq İli”https://t.co/2lqC5bajpm pic.twitter.com/KoC5Rrj6u9— İlham Əliyev (@azpresident) December 22, 2025
