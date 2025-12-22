Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением "Года Градостроительства и Архитектуры"

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 15:15
    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с объявлением Года Градостроительства и Архитектуры

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в связи с объявлением 2026 года "Годом Градостроительства и Архитектуры" в Азербайджане.

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев Год Градостроительства и Архитектуры
    İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə bağlı paylaşım edib
    President Ilham Aliyev makes post on Year of Urban Planning and Architecture

    Последние новости

    16:15

    Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для друга

    Финансы
    16:13

    К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов

    Финансы
    16:13
    Фото

    Военно-политическое руководство Турции встретилось с президентом Сирии — ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:11

    Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

    Наука и образование
    16:03

    "Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов

    Финансы
    15:55

    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    Другие страны
    15:52

    Газ с месторождения "Абшерон" может экспортироваться в Турцию с 2029 года

    Энергетика
    15:51

    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    Медиа
    15:49

    Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

    Медиа
    Лента новостей