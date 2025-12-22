ABŞ-nin Qrenlandiyaya xüsusi elçi təyin etməsi Danimarkada etiraz doğurub
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 15:21
Danimarka Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya üzrə xüsusi elçi təyin etmək qərarı ilə əlaqədar bu ölkənin səfiri Ken Houeri XİN-ə çağırmağı planlaşdırır.
"Report"un AFP-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə XİN rəhbəri Lars Lekke Rasmussen "TV 2" telekanalına verdiyi müsahibədə deyib.
"Biz yaxın zamanda ABŞ səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağıracağıq", - nazir bildirib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Luiziana qubernatoru Ceff Lendrini Qrenlandiyada xüsusi elçi təyin etdiyini elan edib.
