    Дания вызывает посла США из-за назначения спецпосланника по Гренландии

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 14:59
    МИД Дании планирует вызывать посла США Кена Хоуэри в связи с решением американского президента Дональда Трампа назначить специального посланника по Гренландии.

    Как передает Report со ссылкой а AFP, об этом заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен в интервью телеканалу TV 2.

    "Мы в ближайшее время вызываем посла США на переговоры в Министерство иностранных дел, чтобы выдвинуть два требования: четко высказаться и потребовать объяснений", - сказал министр, назвав абсолютно неприемлемым оспаривание суверенитета Королевства.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лендри специальным посланником в Гренландии.

    Ранее сообщалось, что США разработали план захвата Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий захвата острова, а работа с общественным мнением гренландцев.

    Дания США Дональд Трамп МИД посол
    ABŞ-nin Qrenlandiyaya xüsusi elçi təyin etməsi Danimarkada etiraz doğurub

