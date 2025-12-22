Дания вызывает посла США из-за назначения спецпосланника по Гренландии

МИД Дании планирует вызывать посла США Кена Хоуэри в связи с решением американского президента Дональда Трампа назначить специального посланника по Гренландии.

Как передает Report со ссылкой а AFP, об этом заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен в интервью телеканалу TV 2.

"Мы в ближайшее время вызываем посла США на переговоры в Министерство иностранных дел, чтобы выдвинуть два требования: четко высказаться и потребовать объяснений", - сказал министр, назвав абсолютно неприемлемым оспаривание суверенитета Королевства.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лендри специальным посланником в Гренландии.

Ранее сообщалось, что США разработали план захвата Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий захвата острова, а работа с общественным мнением гренландцев.