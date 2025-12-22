Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником США по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить, что назначаю великолепного губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. Джефф понимает, что Гренландия жизненно важна для нашей национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы нашей страны ради безопасности, выживания наших союзников и, по сути, всего мира", -говорится в публикации.