İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:00
    Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Luiziana ştatının qubernatoru Ceff Lendrini Qrenlandiya üzrə xüsusi elçi təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Luiziananın möhtəşəm qubernatoru Ceff Lendrini ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin etdiyimi bildirməkdən məmnunluq duyuram. Ceff Qrenlandiyanın milli təhlükəsizliyimiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini başa düşür və o, müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyi, sağ qalması və əslində, bütün dünya naminə ölkəmizin maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edəcək", - Tramp bildirib.

    Donald Tramp Qrenlandiya xüsusi elçi
    Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником США по Гренландии

    Son xəbərlər

    09:07

    Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:06

    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcək

    Xarici siyasət
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:03

    Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:02

    Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

    Futbol
    09:00

    Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib

    Digər ölkələr
    08:44

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:41

    AP: ABŞ Ermənistandakı səfirini geri çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti