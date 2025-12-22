Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edib
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 09:00
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Luiziana ştatının qubernatoru Ceff Lendrini Qrenlandiya üzrə xüsusi elçi təyin edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Luiziananın möhtəşəm qubernatoru Ceff Lendrini ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin etdiyimi bildirməkdən məmnunluq duyuram. Ceff Qrenlandiyanın milli təhlükəsizliyimiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini başa düşür və o, müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyi, sağ qalması və əslində, bütün dünya naminə ölkəmizin maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edəcək", - Tramp bildirib.
Son xəbərlər
09:07
Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölübHadisə
09:06
İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcəkXarici siyasət
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)Maliyyə
09:05
Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:03
Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürübHadisə
09:02
Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaqFutbol
09:00
Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edibDigər ölkələr
08:44
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
08:41