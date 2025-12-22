İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qaçqınkom"un sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:13
    Qaçqınkomun sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin ("Qaçqınkom") sədri Rövşən Rzayev İmişlidə vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda, əsasən, İmişli, Beyləqan və Xocavənd rayon sakinləri iştirak ediblər.

    Vətəndaşların müraciətlərində, əsasən, dövlət mənzil fonduna məxsus xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin verilməsi, müvəqqəti yaşayış sahələrinin təmiri, vahid aylıq müavinətin təyin edilməsi, məşğulluq, Böyük Qayıdışla və digər şəxsi xarakterli məsələlər üstünlük təşkil edib.

    Qeyd olunub ki, sakinlərə Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətində məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasının, məşğulluğunun artırılmasının prioritet istiqamət olduğu, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bu kateqoriyadan olan insanlara xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyi qəbulda vətəndaşlara bir daha xatırladılıb.

    Vurğulanıb ki, hazırda dövlət başçısının qarşıya qoyduğu ən mühüm vəzifə onların işğaldan azad edilmiş ərazilərə, doğma yurda qayıdışını sürətləndirmək, orada təhlükəsiz və layiqli həyat şəraiti yaratmaqdır. Qayıdış prosesinin uğurla davam etdiyi, mərhələli qaydada aparılan bu prosesdə ilk növbədə müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır vəziyyətdə yaşayanların köçürülməsinə üstünlük verildiyi onların diqqətinə çatdırılıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşların qaldırdıqları məsələlərin bir qismi yerində həll olunub. Müraciətlərdə vurğulanan digər məsələlərin qısa müddətdə araşdırılacağı, həmçinin aidiyyəti üzrə dövlət qurumlarına çatdırılacağı bildirilib.

    "Qaçqınkom" Rövşən Rzayev Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    15:21

    ABŞ-nin Qrenlandiyaya xüsusi elçi təyin etməsi Danimarkada etiraz doğurub

    Digər ölkələr
    15:19

    Əli Əsədov: 2024-cü ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Fəaliyyət Planı 78 % icra olunub

    Xarici siyasət
    15:13
    Foto

    "Qaçqınkom"un sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:08

    İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Başa çatmaqda olan il badminton ailəsi üçün qürurverici oldu"

    Komanda
    15:00
    Foto

    Azərbaycanı Şanxayda təmsil edəcək kibertəhlükəsizlik komandalarının seçiminə start verilib

    İKT
    15:00
    Video

    Azadlığa buraxılan Türkiyə vətəndaşı Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    14:53

    Azərbaycan taekvondoçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 156 medal qazanıblar

    Fərdi
    14:40

    Azərbaycan GSAI layihəsi çərçivəsində keçirilmiş növbəti tədbirə qatılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti