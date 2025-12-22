İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki görüş baş tutacaq

    Komanda
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:24
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki görüş baş tutacaq

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının III turundan təxirə salınmış iki görüş bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında "Xilasedici" Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.

    Qadınların çempionatında isə "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Abşeron"la üz üzə gələcək

    İlin son görüşləri 17:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Voleybol "Xilasedici" voleybol klubu "Milli aviasiya akademiyası" təxirə salınmış oyun

