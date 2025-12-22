Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki görüş baş tutacaq
Komanda
- 22 dekabr, 2025
- 09:24
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının III turundan təxirə salınmış iki görüş bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında "Xilasedici" Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək.
Qadınların çempionatında isə "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Abşeron"la üz üzə gələcək
İlin son görüşləri 17:00-da start götürəcək.
