    Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 14:03
    Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfiri Luis Fernando Kuartas Ayalanı diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib.

    Görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud siyasi dialoqun qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsində qarşılıqlı səfər və təmasların, eləcə də siyasi və konsulluq məsləhətləşmələrinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Ceyhun Bayramov BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində Kolumbiyanın xarici işlər naziri Luis Gilberto Muriyo ilə keçirdiyi görüşü məmnunluqla xatırladaraq bu cür təmasların ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

    Azərbaycan və Kolumbiya arasında ikitərəfli əsasda, habelə BMT, Qoşulmama Hərəkatı kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlığın vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

    Ceyhun Bayramov Luis Fernando Kuartas Ayalanın Azərbaycan–Kolumbiya münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirərək ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Дипмиссия посла Колумбии в Азербайджане завершилась
    Azerbaijani FM meets Colombian ambassador on conclusion of his diplomatic mission

