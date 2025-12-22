İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kərim Benzema məşhur rəssamın əsərini alıb

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:42
    Kərim Benzema məşhur rəssamın əsərini alıb

    Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-İttihad"ın hücumçusu Kərim Benzema ispaniyalı məşhur rəssam Pablo Pikassonun "Saqqallı kişinin portreti" əsərini alıb.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesablarında foto paylaşıb.

    "RMC Sport"un məlumatına görə, tablo 2025-ci ilin əvvəlində Nyu-Yorkda sərgilənib.

    Alışın dəyəri açıqlanmayıb. Lakin Pikassonun tablolarının hərraclarda əksər hallarda 1 milyon avrodan baha qiymətə satıldığı bildirilir.

