Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu mərhələdə kəndə 26 ailə (142 nəfər) köçürülüb.

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə rayonun Məmmədbəyli kəndinə 26 ailə - 142 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər.

    Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Мамедбейли
    Another group of former IDPs leaves for Mammadbayli village in Azerbaijan's Zangilan district

