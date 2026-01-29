Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

    Как передает Report, на данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района переселены 26 семей - 142 человека.

    Это семьи, которые были временно размещены в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Возвращающиеся в родные края жители выразили президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой благодарность за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, отдавших свои жизни во имя этого.

    село Мамедбейли Зангиланский район Великое возвращение вынужденные переселенцы
