Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, на данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района переселены 26 семей - 142 человека.

Это семьи, которые были временно размещены в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители выразили президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой благодарность за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, отдавших свои жизни во имя этого.