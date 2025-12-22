Дипмиссия посла Колумбии в Азербайджане завершилась

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Айялу в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами и выразил благодарность послу за его вклад в укрепление сотрудничества.

В ходе встречи была подчеркнута значимость взаимных визитов и контактов, а также политических и консульских консультаций в сохранении и развитии существующего политического диалога между двумя странами.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением вспомнил свою встречу с министром иностранных дел Колумбии Луисом Гилберто Мурийо в рамках COP29, подчеркнув, что такие контакты играют важную роль в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате - в рамках международных организаций, включая ООН и Движение неприсоединения.

Джейхун Байрамов высоко оценил вклад посла в развитие азербайджано-колумбийских отношений и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.