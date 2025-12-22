Qəbələdə meşədə üzərinə ağac düşən şəxs ölüb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 14:36
Qəbələdə meşədə üzərinə ağac düşən şəxs ölüb.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Vəndam kəndində, meşəlik ərazidə baş verib.
1970-ci il təvəllüdlü Nəriman Həbillah oğlu Bayramov meşədə olarkən üzərinə ağac düşməsi nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
