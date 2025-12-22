İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 14:36
    Qəbələdə meşədə üzərinə ağac düşən şəxs ölüb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Vəndam kəndində, meşəlik ərazidə baş verib.

    1970-ci il təvəllüdlü Nəriman Həbillah oğlu Bayramov meşədə olarkən üzərinə ağac düşməsi nəticəsində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

