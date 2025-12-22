İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kolatağ sakini: Bu yerlərin təbiəti insanların ruhunu saflaşdırır

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 13:58
    Kolatağ sakini: Bu yerlərin təbiəti insanların ruhunu saflaşdırır

    Bu yerlərin təbiəti insanların ruhuna saflıq bəxş edir.

    Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Kolatağ kənd sakini Adil Hümbətəliyev deyib.

    O, məcburi köçkünlük dövründə doğma kəndin həsrəti ilə yaşadıqlarını vurğulayıb:

    "Köçkün olduğumuz illərdə də kəndimizi heç vaxt unutmadıq. Bu yerlərin təbiəti insanların ruhuna saflıq bəxş edir. 30 ildən çox keçsə də, bu torpaqların qoxusunu hər zaman xatırladıq. İndi çox sevincliyəm, bu hissləri, sadəcə, yaşamaq lazımdır. Bizim bu xoş günlərimiz uğrunda əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm".

    şəhid Böyük Qayıdış Ağdərə Kolatağ

    Son xəbərlər

    14:40

    Azərbaycan GSAI layihəsi çərçivəsində keçirilmiş növbəti tədbirə qatılıb

    Maliyyə
    14:36

    Qəbələdə meşədə üzərinə ağac düşən şəxs ölüb

    Hadisə
    14:34

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:11

    Ötən həftə min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:07

    Tailand və Kamboca atəşkəslə bağlı danışıqlara başlayacaq

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto
    Video

    Amnistiya aktı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində icra olunub - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    14:04
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    14:03
    Foto

    Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

    Xarici siyasət
    13:58

    Kolatağ sakini: Bu yerlərin təbiəti insanların ruhunu saflaşdırır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti