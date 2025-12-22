Kolatağ sakini: Bu yerlərin təbiəti insanların ruhunu saflaşdırır
Daxili siyasət
- 22 dekabr, 2025
- 13:58
Bu yerlərin təbiəti insanların ruhuna saflıq bəxş edir.
Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Kolatağ kənd sakini Adil Hümbətəliyev deyib.
O, məcburi köçkünlük dövründə doğma kəndin həsrəti ilə yaşadıqlarını vurğulayıb:
"Köçkün olduğumuz illərdə də kəndimizi heç vaxt unutmadıq. Bu yerlərin təbiəti insanların ruhuna saflıq bəxş edir. 30 ildən çox keçsə də, bu torpaqların qoxusunu hər zaman xatırladıq. İndi çox sevincliyəm, bu hissləri, sadəcə, yaşamaq lazımdır. Bizim bu xoş günlərimiz uğrunda əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm".
Son xəbərlər
14:40
Azərbaycan GSAI layihəsi çərçivəsində keçirilmiş növbəti tədbirə qatılıbMaliyyə
14:36
Qəbələdə meşədə üzərinə ağac düşən şəxs ölübHadisə
14:34
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilirHadisə
14:11
Ötən həftə min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:07
Tailand və Kamboca atəşkəslə bağlı danışıqlara başlayacaqDigər ölkələr
14:06
Foto
Video
Amnistiya aktı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində icra olunub - YENİLƏNİB-5Hadisə
14:04
Foto
Azərbaycan və ABŞ arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubSağlamlıq
14:03
Foto
Kolumbiya səfirinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatıbXarici siyasət
13:58