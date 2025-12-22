"Qəbələ"nin qış hazırlıq planı müəyyənləşib
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 17:28
"Qəbələ"nin qış hazırlıq planı müəyyənləşib.
"Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Qarabağ"la oyundan sonra istirahətə buraxılan komanda yanvarın 3-də toplaşacaq.
Hazırlıq prossesinin birinci mərhələsi yanvarın 13-dək Qəbələdə olacaq.
"Qırmızı-qaralar" hazırlıq mərhələsinin ikinci hissəsini yanvarın 14-18-də Bakıda keçirəcək.
Komandanın toplanış çərçivəsində 3 yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacağı nəzərdə tutulub. Rəqiblər müəyyənləşdikdən sonra bu barədə əlavə məlumat veriləcək.
Qeyd edək ki, "Qəbələ" XVII turda, yanvarın 24-də səfərdə "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq.
