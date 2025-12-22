İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Qəbələ"nin qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:28
    Qəbələnin qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    "Qəbələ"nin qış hazırlıq planı müəyyənləşib.

    "Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Qarabağ"la oyundan sonra istirahətə buraxılan komanda yanvarın 3-də toplaşacaq.

    Hazırlıq prossesinin birinci mərhələsi yanvarın 13-dək Qəbələdə olacaq.

    "Qırmızı-qaralar" hazırlıq mərhələsinin ikinci hissəsini yanvarın 14-18-də Bakıda keçirəcək.

    Komandanın toplanış çərçivəsində 3 yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacağı nəzərdə tutulub. Rəqiblər müəyyənləşdikdən sonra bu barədə əlavə məlumat veriləcək.

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" XVII turda, yanvarın 24-də səfərdə "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq.

