İsrail İordan çayının Qərb sahilində yeni yəhudi yaşayış məntəqələrinin salınması planını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 02:18
İsrail hakimiyyəti İordan çayının Qərb sahilində 19 yeni yəhudi yaşayış məntəqəsinin tikintisi layihəsini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.
Beləliklə, son bir neçə ildə yeni yaşayış məntəqələrinin ümumi sayı 69-a çatıb. İsrailin maliyyə naziri Batsalel Smotriçin sözlərinə görə, bu, rekord göstəricidir.
Nəşr qeyd edib ki, hazırkı İsrail hökumətinin hakimiyyətdə olduğu müddətdə İordan çayının Qərb sahilində yəhudi yaşayış məntəqələrinin sayı, demək olar, 50% artıb. 2022-ci ildə orada 141 yaşayış məntəqəsi mövcud idi. Yeni tikintinin təsdiqlənməsindən sonra onların sayı 210-a yüksəlib.
Son xəbərlər
02:18
İsrail İordan çayının Qərb sahilində yeni yəhudi yaşayış məntəqələrinin salınması planını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:49
ABŞ ilə Ukrayna atılacaq addımları və təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edibDigər ölkələr
01:17
Koronavirusla əlaqəli zülalın damarları qoruduğu məlum olubSağlamlıq
00:48
Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edibRegion
00:22
Uitkoff: ABŞ Ukraynanın iştirakı ilə Floridada keçirilən danışıqları konstruktiv hesab edirDigər ölkələr
00:20
Maduro Venesuela neftini daşıyan tankerlərə edilən hücumları pisləyibDigər ölkələr
00:00
Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaqDaxili siyasət
23:45
Mingəçevirdə baş verən qəzada xəsarət alanların kimlikləri bəlli olub - YENİLƏNİBHadisə
23:09
Video