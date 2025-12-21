İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaq

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 00:00
    Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaq

    Bu gün, dekabrın 22-də Amnistiya aktının icrasına başlanacaq.

    "Report"un məlumatına görə, cəzaçəkmə müəssisələrindən rəsmi şəxslərin, vətəndaş cəmiyyətinin və media nümayəndələrinin də iştirakı ilə məhkumların bir qismi azad ediləcək.

    Qeyd edək ki, amnistiya aktının elan edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə Prezident İlham Əliyev çıxış edib. Bu təşəbbüsün əsasında Milli Məclis Amnistiya elan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib.

    Amnistiya aktına əsasən, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında, o cümlədən Vətən müharibəsində və 2023-cü il sentyabrın 19–20-də keçirilmiş antiterror əməliyyatında iştirak etmiş şəxslərin, eləcə də bu əməliyyatlarda həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarının, Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı hərbi təxribatı nəticəsində əlil olmuş şəxslərin, habelə qadınların, 60 yaşına çatmış şəxslərin, cinayət törədərkən yetkinlik yaşına çatmayanların və digər şəxslərin cəzadan və ya cinayət məsuliyyətindən azad edilmələri nəzərdə tutulur.

    Sənədə görə, böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət, habelə ehtiyatsızlıqdan cinayət törətdiklərinə görə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş bir sıra şəxslər cəzadan azad ediləcək və ya cəzalarının çəkilməmiş hissəsi azaldılacaq.

    Azərbaycan Prezidentinin Milli Məclisə təqdim etdiyi Amnistiya aktının tətbiq ediləcəyi şəxslərin, o cümlədən azadlıqdan məhrumetmə cəzasından azad ediləcək məhkumların sayına görə ən böyük amnistiya olacağı ehtimal edilir. Belə ki, amnistiya aktının ümumilikdə 20 mindən çox şəxsə şamil ediləcəyi gözlənilir.

    Bunlardan 5 mindən çox məhkumun azadlıqdan məhrumetmə cəzasından azad ediləcəyi, həmin cəzaya məhkum olunmuş 3 mindən artıq şəxsin cəzasının azaldılacağı, 7 mindən çox məhkumun azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasından, 4 minə yaxın məhkumun azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan digər cəzalardan və ya şərti tətbiq edilmiş cəzalardan, habelə mindən çox şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad ediləcəyi proqnozlaşdırılır.

    Amnistiya aktı məhkum əfv
    В Азербайджане сегодня начинается исполнение акта об амнистии
    Azerbaijan starts implementing amnesty act

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaq

    Daxili siyasət
    23:45

    Mingəçevirdə baş verən qəzada xəsarət alanların kimlikləri bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:09
    Video

    Xırdalanda üç nəfər dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    22:59

    Hasset: ABŞ istehsalı olmayan mallar üçün rüsumlar ləğv edilə bilər

    Digər ölkələr
    22:37

    "Barselona" La Liqada ardıcıl səkkizinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:16

    Ağ Ev Venesuela sahillərində tankerlərin ələ keçirildiyi üçün neftin bahalaşacağını gözləmir

    Digər ölkələr
    21:48

    Umerov Ukrayna ilə ABŞ arasında yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini elan edib

    Digər ölkələr
    21:37

    Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər

    Digər ölkələr
    21:18

    İranın HDQ komandanı: Dəniz təhlükəsizliyində əsas oyunçulardan birinə çevrilmişik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti