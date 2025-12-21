Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 00:00
    В Азербайджане сегодня начинается исполнение акта об амнистии.

    Как передает Report, процесс освобождения осужденных, на которых распространяется амнистия, будет проходить с участием официальных лиц, представителей гражданского общества и СМИ.

    Амнистия была инициирована президентом Ильхамом Алиевым, и на ее основе Милли Меджлис принял соответствующий закон.

    Согласно акту об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

    Наряду с этим, согласно документу, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена.

    Инициированный Президентом Азербайджанской Республики Акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены от наказания в виде лишения свободы. Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тысяч человек: более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тысяч лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

    В целом, исполнение акта об амнистии займет четыре месяца.

    амнистия Азербайджан
    Bu gün Amnistiya aktının icrasına başlanacaq
    Azerbaijan starts implementing amnesty act

    В Азербайджане сегодня начинается исполнение акта об амнистии

